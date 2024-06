Gracia Yamba Kazadi assure l’intérim et reçoit des délégations Allemande et Marocaine

Pendant que la Ministre d’État, Thérèse Kayikwamba Wagner, accompagne le Président Félix Antoine Tshisekedi au Tchad, où il a été décoré pour son efficacité dans la médiation de la crise politique, la Vice-Ministre, Gracia Yamba Kazadi, a assuré l’intérim ce mardi 25 juin.

La Vice-Ministre a reçu en audience une délégation allemande dirigée par le Commissaire du Gouvernement fédéral, Luise Amtsberg. La situation humanitaire dans l’Est du pays et la question sécuritaire ont été au centre des discussions. En avril dernier, lors de la visite du Président de la République en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz avait condamné les incursions des Forces rwandaises de défense en RDC.

Ensuite, Gracia Yamba Kazadi a rencontré l’Ambassadeur marocain Rachid Agassim et sa délégation pour discuter de la deuxième édition du projet annuel d’octroi de bourses universitaires. Le Maroc, engagé dans les questions d’éducation et de développement, respecte la souveraineté de la RDC et entretient des relations solides avec le pays depuis des décennies.