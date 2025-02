Goma : Reprise scolaire incertaine face à l’insécurité

À Goma, dans l’Est de la République démocratique du Congo, la reprise des activités scolaires annoncée pour le lundi 10 février 2025 est loin d’être effective. Malgré l’appel du M23-AFC à la relance des activités socio-économiques et éducatives, plusieurs écoles restent closes en raison de la situation sécuritaire précaire.

Beaucoup de parents hésitent à envoyer leurs enfants en classe, redoutant une dégradation soudaine de la situation. « Nous ne pouvons pas exposer nos enfants tant que les conditions ne sont pas sûres », témoigne un parent.

La réticence touche aussi les enseignants, dont plusieurs sont encore absents de la ville ou refusent de reprendre le travail sans garanties sur leur sécurité et leur rémunération. « Beaucoup ont fui avec leurs familles et s’inquiètent de leur prise en charge salariale », explique un responsable d’école publique.

Malgré ces craintes, le Proved du Nord-Kivu 1 a insisté sur la nécessité de sauver l’année scolaire, appelant les écoles à rouvrir et les parents à prendre les dispositions nécessaires. Cependant, sur le terrain, la reprise reste chaotique et incertaine, illustrant le climat d’angoisse qui pèse encore sur Goma et le territoire de Nyiragongo.