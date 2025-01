Goma : Plus de 1 000 blessés, un système de santé au bord de l’effondrement après les affrontements

Entre le 23 et le 28 janvier 2025, plus de 1 000 blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux de Goma, au Nord-Kivu, après de violents affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Selon le Coordonnateur humanitaire des Nations unies en RDC, Bruno Lemarquis, la majorité des victimes sont des civils, touchés par des tirs de balles et des explosions d’artillerie lourde.

Des infrastructures médicales sous pression

Malgré les efforts des équipes de Médecins Sans Frontières (MSF), du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les hôpitaux de Goma, déjà fragilisés par des années de conflit, sont gravement dépassés par l’afflux de blessés. Les infrastructures manquent cruellement de médicaments, d’équipements et de personnel soignant, mettant en péril la prise en charge des victimes et augmentant le risque de pertes humaines.

Des conditions de vie de plus en plus précaires

La crise sanitaire à Goma dépasse largement les soins médicaux. L’eau potable et l’électricité manquent depuis plusieurs jours, obligeant les habitants à se tourner vers les eaux non traitées du lac Kivu, exposant ainsi la population à des maladies hydriques telles que le choléra. Les morgues sont pleines et des corps sans vie jonchent certaines rues, menaçant gravement la santé publique.

Un appel urgent à la solidarité internationale

Bruno Lemarquis a souligné l’urgence d’une mobilisation internationale pour faire face à cette catastrophe humanitaire grandissante. La capacité de réponse reste gravement affectée par la situation, et les besoins humanitaires sont massifs, avec un système de santé presque à l’agonie.