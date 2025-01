Goma en détresse : hôpitaux saturés et urgence humanitaire face aux affrontements

La ville de Goma, au Nord-Kivu, est plongée dans une crise sanitaire et humanitaire sans précédent depuis plusieurs jours, aggravée par les combats violents entre les FARDC et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Les hôpitaux sont débordés, peinant à gérer l’afflux massif de blessés et de morts.

À l’hôpital général de référence CBKA Virunga, le docteur Michael Bolingo a signalé une situation alarmante. Au 28 janvier 2025, plus de 400 blessés ont été pris en charge et une vingtaine de morts recensés, incluant des militaires, des civils et même des enfants. Rien que dans la matinée, 109 blessés supplémentaires et cinq décès ont été enregistrés.

« Nous sommes débordés. La capacité de l’hôpital est insuffisante et nous manquons cruellement de matériel médical essentiel, comme le paracétamol injectable et l’adrénaline pour les réanimations », a déclaré le Dr Bolingo.

Il a également souligné le manque d’énergie électrique dû à une panne du groupe électrogène, ainsi que la capacité limitée de la morgue

Le personnel médical, réduit à quatre médecins épaulés par des stagiaires et des infirmiers, appelle désespérément les autorités et les organisations humanitaires à intervenir d’urgence pour fournir des intrants médicaux, de l’énergie et des solutions pour gérer les victimes.

Cette crise met en lumière une situation critique où les infrastructures sanitaires de Goma, déjà fragiles, sont submergées par les conséquences d’un conflit dont les victimes ne cessent de croître.