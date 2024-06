Forum sur les infrastructures en RDC : Un tournant pour le développement

Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, a ouvert les travaux du Forum sur les Infrastructures en République Démocratique du Congo ce mardi 18 juin. Organisé par le Think Tank RDC-Stratégie, cet événement vise à réfléchir sur l’accélération de la mise en œuvre et la réalisation des projets d’infrastructures dans le pays.

Dans son discours d’ouverture, Alexis Gisaro a souligné les objectifs poursuivis par son ministère, en mettant l’accent sur la recherche et la mobilisation des ressources ainsi que sur l’importance de l’intervention des partenaires privés dans ce secteur clé. Le ministre a reconnu le retard infrastructurel de la RDC, précisant que le thème du forum s’aligne parfaitement avec les objectifs du plan quinquennal de son secteur, qui vise à construire près de 12 000 km de routes pour connecter les chefs-lieux à la capitale.

« Le développement des infrastructures est crucial pour le progrès de notre pays. La participation active des partenaires privés est essentielle pour atteindre nos objectifs ambitieux », a déclaré le ministre Gisaro.

Le forum a réuni divers acteurs, notamment des décideurs politiques, des experts en infrastructures, des investisseurs et des partenaires internationaux, tous engagés à trouver des solutions pour améliorer les infrastructures en RDC. Cette initiative promet de renforcer les efforts de développement et de modernisation nécessaires pour le progrès économique et social du pays.