Forum économique RDC – Afrique du Sud à Kinshasa : « Identifier, Explorer, Investir »

Kinshasa – Une nouvelle page de la coopération industrielle africaine s’écrit à Kinshasa. Ce lundi 02 février, s’est ouvert à l’Hôtel du Fleuve Congo le Forum économique RDC – Afrique du Sud, une plateforme stratégique placée sous le thème « Identifier, Explorer, Investir ».

Représentant la Première ministre Judith Suminwa, le vice-Premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Muadiamvita, a procédé à l’ouverture de ces assises qui se tiendront jusqu’au 06 février. Co-organisée par le Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) congolais et le Département du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence sud-africain (dtic), cette rencontre vise à transformer le dialogue en projets industriels durables.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Écrire une nouvelle page de la coopération industrielle africaine »

Le directeur général du FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke, a défini l’ambition : « Nous sommes ici pour écrire une nouvelle page de la coopération industrielle africaine fondée sur la transformation locale, la création de valeur et la prospérité partagée ».

La mission économique met l’accent sur l’industrialisation et la facilitation des affaires dans des secteurs clés : agro-industrie, pharmacie, infrastructures, mines et énergies. Elle illustre la volonté des deux pays de traduire leurs immenses potentialités en investissements concrets et structurants.

Une délégation de haut niveau

La cérémonie d’ouverture a réuni un aréopage d’autorités, dont le ministre congolais de l’Entrepreneuriat, Justin Kalumba, son homologue sud-africain du Commerce, Mpho Franklyn Parks Tau, l’ambassadeur de RDC en Afrique du Sud, Jhon Nyakeru Kalunga, ainsi que les dirigeants de l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI) et de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Ce forum marque une nouvelle dynamique dans les relations économiques entre les deux géants africains, avec l’ambition partagée de construire une coopération sud-sud axée sur la valeur ajoutée et le développement mutuel.