Fin de formation des Commandos à Kindu : Jean-Pierre Bemba préside la cérémonie au Centre Lwama

Kindu, le 22 avril 2024 , Ce lundi 22 avril 2024, Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, a été le théâtre d’une cérémonie d’importance capitale. Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants, Jean-Pierre Bemba, s’est rendu sur place pour présider la fin de la formation du nouveau bataillon de commandos ainsi que pour inspecter et évaluer les activités de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sociale (DDRS).

Avant de quitter Kindu, le VPM a visité les travaux de construction des maisons destinées à accueillir les anciens rebelles impliqués dans le processus de DDRS. Il a constaté avec satisfaction l’avancement significatif des travaux, avec plusieurs dizaines de maisons déjà érigées, électrifiées, reliées au réseau d’eau et meublées. Tout est ainsi quasiment prêt pour recevoir ceux des combattants qui accepteront de se réinsérer dans la société.

La formation de la 31e brigade avait débuté le 17 juin 2023. S’étalant sur 9 mois, elle comprenait une formation militaire de 4 mois, un entraînement commando de 3 mois et un recyclage des unités de la 31e brigade de réaction rapide. Les stagiaires ont été soumis à des tests rigoureux, notamment un exercice de synthèse en forêt profonde, afin de les préparer aux défis opérationnels actuels en RDC.

La Belgique, partenaire de cette formation, a annoncé qu’une enveloppe de 20 millions d’euros serait allouée pour l’équipement des nouveaux commandos. Le centre d’entraînement des commandos de Lwama se prépare déjà à accueillir près de 3 000 nouvelles recrues pour une nouvelle session de formation.

La cérémonie de ce jour s’est déroulée en présence de nombreuses autorités politico-militaires, dont le gouverneur de Maniema, le Chef d’état-major adjoint des FARDC chargé des opérations, et l’inspecteur général des FARDC. Avant la remise symbolique des brevets de fin de formation, le VPM de la défense a assisté à des démonstrations de savoir-faire par les jeunes commandos et a effectué une visite de la piste jungle où se déroulent les entraînements commandos.

« Je voudrais d’abord rendre hommage au Chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi, pour m’avoir désigné afin de venir le représenter à cette cérémonie marquant la fin de formation des commandos de la 31e brigade. Je voudrais également remercier les instructeurs belges pour la coopération dans le domaine militaire et à tous les instructeurs congolais qui ont consenti, avec nos partenaires, leurs efforts pour assurer la formation à cette 31e brigade », a déclaré le VPM Jean-Pierre Bemba.

« Le travail que vous avez appris ici, c’est pour la défense de l’intégrité territoriale de notre pays. Vous savez que notre pays est agressé à partir du Nord-Kivu. Prenez votre travail avec beaucoup du sérieux, abnégation et détermination pour protéger nos frères et sœurs là où vous serez déployés », a conseillé le patron de la défense.

« Nous refusons la trahison, nous voulons la loyauté à la patrie, au commandant suprême et je vous invite à suivre les consignes de vos commandants dans vos postes d’affectation pour que le chef de l’État soit content du travail que vous allez effectuer sur le terrain pour l’intérêt de notre patrie », a conclu le VPM Jean-Pierre Bemba. A déclarée le VPM Jean Pierre Bemba lors de la cérémonie

Cette cérémonie marque ainsi un jalon dans la formation des forces armées congolaises et renforce la capacité de défense du pays face aux défis sécuritaires actuels.