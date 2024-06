Fermeture du bureau de la MONUSCO à l’aéroport de Kavumu

L’aéroport de Kavumu a été le théâtre ce mardi de la fermeture officielle du bureau de la MONUSCO au Sud-Kivu, marquant ainsi la réussite de la première phase de désengagement de la mission onusienne en République démocratique du Congo (RDC). La première ministre Madame Suminwa Judith a été présente lors de cette cérémonie historique.

Cette étape importante répond à la demande exprimée par le peuple congolais et soutenue par le Président de la République en septembre 2023 devant le Conseil de Sécurité des Nations-Unies, pour un retrait accéléré de la MONUSCO. Depuis lors, une équipe mixte gouvernementale et de la MONUSCO a travaillé intensément pour mettre en œuvre ce plan de désengagement, conformément à une note approuvée par les deux parties.

À Bukavu, la capitale provinciale, le gouvernement congolais s’engage à assurer la continuité des tâches précédemment gérées par la MONUSCO. Des équipements et des véhicules ont symboliquement été remis au Ministre de l’Intérieur, de la sécurité et affaires Coutumières de la République Démocratique du Congo jacquemain Shabani, puis au gouverneur de la province, marquant ainsi le début d’une transition vers une plus grande autonomie sécuritaire et opérationnelle.

La signature du rapport conjoint entre Bintou Keita et jacquemain Shabani a marqué la clôture de cette cérémonie emblématique, mettant un terme à 22 ans de présence de la mission onusienne dans le Sud-Kivu. Les efforts conjoints se poursuivent maintenant pour les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, dans le cadre du processus de désengagement progressif mais déterminé de la MONUSCO à travers le pays.