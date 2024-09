Félix Tshisekedi s’apprête à dénoncer le dysfonctionnement de l’ONU et l’agression rwandaise à l’Assemblée générale

Ce mercredi, à partir de 19h00 (18h00 GMT), le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, montera à la tribune de la 79ème Assemblée générale des Nations Unies à New York pour un discours très attendu. Le chef de l’État congolais a l’intention de pointer du doigt le dysfonctionnement de l’ONU, tout en mettant en lumière la situation humanitaire et sécuritaire critique de son pays, notamment l’agression continue du Rwanda.

Ce rendez-vous international est l’occasion pour Félix Tshisekedi de porter haut les préoccupations de la RDC face aux crises multiformes mondiales, tout en dénonçant les ingérences extérieures qui compromettent la stabilité de sa nation. Ce discours promet d’être un moment marquant, tant pour la communauté internationale que pour le peuple congolais, qui attend des actions concrètes de la part de l’ONU.

La présidence congolaise a souligné que l’intervention du président abordera également l’impact des crises mondiales et les solutions à envisager pour un monde plus stable et équitable.