Félix Tshisekedi et la transition au Tchad : Un bilan à mi-parcours

Kinshasa, 10 juin 2024

En tant que facilitateur du processus de transition au Tchad, le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu ce lundi le ministre de la Coopération régionale, Didier Mazenga, à la Cité de l’Union africaine. Didier Mazenga, en sa qualité d’envoyé spécial au Tchad, a présenté au Chef de l’État un rapport à mi-parcours sur le processus de transition qui a conduit à la victoire électorale du Président Idriss Deby Itno.

« Il était question d’obtenir aussi le calendrier pour préparer son arrivée à N’Djamena, au Tchad, et de recevoir une équipe qui arrive à Kinshasa ce samedi, conduite par le président de l’agence nationale des élections du Tchad, » a précisé le ministre Mazenga.

Selon le ministre, « le Président Tshisekedi a été considéré comme un roi, une icône et c’est dans ce cadre qu’il sera décoré et qu’une rue est baptisée à son nom. » Cette reconnaissance témoigne de l’importance et de l’impact de son rôle dans la stabilisation et la transition démocratique au Tchad.

La désignation de Félix Tshisekedi en octobre 2022, par les membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), en tant que Facilitateur du processus de transition au Tchad, souligne l’engagement de l’organisation sous-régionale dans la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique centrale. Outre ses missions traditionnelles de coopération et d’intégration régionale, la CEEAC soutient activement les processus électoraux dans ses États membres.

Ce bilan à mi-parcours marque une étape significative dans le processus de transition au Tchad, soulignant le rôle crucial du Président Tshisekedi dans la promotion de la démocratie et de la stabilité dans la région.