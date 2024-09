Félix Tshisekedi en visite symbolique à Kalamu pour encourager écoliers et enseignants à la rentrée 2024-2025

Ce lundi 16 septembre 2024, le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, se rendra dans une école primaire située à Kalamu, en plein centre de Kinshasa. Cette visite, organisée dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025, vise à apporter un soutien symbolique aux écoliers et au corps enseignant congolais.

D’après une source proche de la Présidence, le Président Tshisekedi visitera les écoles primaires EP 1 et EP 2 Kamina, situées à Yolo-Nord, près de la place Kapela Kimwenza. L’objectif de cette visite est de mettre en avant l’importance de l’éducation dans son programme de gouvernance, notamment dans le cadre de son second mandat, où l’amélioration de l’accès aux besoins sociaux de base, dont l’enseignement primaire et secondaire, figure parmi ses six engagements prioritaires.

Cette initiative symbolique s’inscrit dans la volonté du Président de renforcer le système éducatif congolais, en particulier l’accès gratuit à l’éducation de base, qui demeure un enjeu crucial pour l’avenir du pays.