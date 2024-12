Félix Tshisekedi en Visite à Mbuji-Mayi : Rencontre avec la Population et Inspection des Infrastructures

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, accompagné de la Première Dame Denise Nyakeru, est arrivé ce jeudi à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Cette visite s’inscrit dans le cadre de sa tournée à travers l’espace Grand Kasaï, visant à rencontrer les populations locales et à évaluer les projets en cours. À son arrivée à l’aéroport de Bipemba, le Chef de l’État a été accueilli par une délégation composée de responsables politiques, administratifs et traditionnels de la province. Cet accueil chaleureux témoigne de l’importance de cette visite pour les habitants de Mbuji-Mayi et pour la province en général.

Un meeting attendu au terrain Bonzola

Au programme de cette visite, le Président Tshisekedi tiendra un meeting populaire au terrain Bonzola, où il s’adressera directement à la population. Ce discours sera l’occasion pour le Chef de l’État de revenir sur les enjeux régionaux, de réaffirmer son engagement envers le développement de la province et de répondre aux préoccupations des habitants.

Inspection des infrastructures en construction

Durant son séjour, Félix Tshisekedi visitera également plusieurs infrastructures en construction dans la ville de Mbuji-Mayi. Ces visites visent à évaluer l’avancement des projets, identifier les besoins prioritaires et promouvoir le développement de la province. Ces initiatives reflètent la volonté du Chef de l’État de relancer les infrastructures locales et de renforcer le développement économique et social dans le Kasaï oriental.

Une étape clé dans sa tournée au Grand Kasaï

Cette visite marque une nouvelle étape dans la tournée itinérante du Président Tshisekedi dans l’espace Grand Kasaï. Elle s’inscrit dans une démarche de proximité avec les populations, tout en mettant un accent particulier sur la modernisation des infrastructures et la relance économique des provinces de cette région stratégique.