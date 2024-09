Félix Tshisekedi Arrive à Beijing pour le 9ème Sommet Chine-Afrique : Rencontre Prévue avec Xi Jinping

Le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce dimanche soir à Beijing, en Chine, pour participer au 9ème Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC 2024). Ce sommet, qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024, rassemble 54 États africains, avec la participation de 46 présidents ou chefs de gouvernement.

Accompagné d’une délégation de haut niveau, incluant notamment le ministre congolais de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, le Président Tshisekedi entamera ce lundi une série de rencontres cruciales. En marge du forum, il aura un tête-à-tête avec son homologue chinois, Xi Jinping, marquant la première entrevue bilatérale du Président chinois avec un chef d’État africain à l’occasion de ce sommet. Cette réunion sera suivie d’une séance de travail élargie entre les délégations congolaise et chinoise.

Le FOCAC, institué pour renforcer les relations entre la Chine et l’Afrique, est une plateforme où les parties discutent sur un pied d’égalité, approfondissent leur connaissance mutuelle, élargissent les terrains d’entente et œuvrent à promouvoir une coopération plus étroite. Cette édition du sommet s’inscrit dans la continuité de cet effort visant à écrire un nouveau chapitre dans l’amitié sino-africaine.