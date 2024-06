Félix Tshisekedi à Lubumbashi pour le lancement des trains du Service National

Le Président Félix Tshisekedi est arrivé ce mercredi soir à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, en provenance d’Afrique du Sud où il avait participé à l’investiture de son homologue Cyril Ramaphosa. Ce déplacement marque une étape importante pour le Chef de l’État qui présidera ce jeudi le lancement des trains du Service national.

Ces nouveaux trains répondent à un besoin crucial du Service national : l’évacuation des productions agricoles vers les grands centres de consommation de la République Démocratique du Congo (RDC). Ces productions agricoles sont le fruit du travail de jeunes bâtisseurs, autrefois délinquants, réhabilités et formés par le Service national.

Créé par le décret-loi 032 du 15 octobre 1997, le Service national est un organe paramilitaire dédié à l’éducation, à l’encadrement et à la mobilisation des actions civiques et patriotiques pour la reconstruction du pays. Sa mission inclut la formation et l’encadrement des jeunes Congolais, qu’ils soient d’anciens délinquants ou des volontaires, dans divers métiers.

L’arrivée des trains à Lubumbashi permettra au Service national d’augmenter sa production agricole et d’assurer une distribution plus efficace des denrées à travers le pays. Cette initiative vise non seulement à améliorer l’autosuffisance alimentaire de la RDC mais également à offrir une seconde chance et une formation professionnelle aux jeunes en difficulté.

En remettant ce lot de trains, Félix Tshisekedi montre son engagement envers le développement économique et social de la RDC. Ce projet s’inscrit dans une vision plus large de réhabilitation et de mobilisation des jeunes pour la reconstruction du pays, tout en soutenant le secteur agricole national.