Encouragement des investissements en République Démocratique du Congo

Des investisseurs ont été incités à augmenter leurs fonds d’investissement en République démocratique du Congo par le nouveau ministre du Portefeuille, Lucien Bussa. Lors de consultations tenues vendredi dans son cabinet à Kinshasa, le ministre a encouragé les investisseurs à renforcer leur engagement financier dans le pays. Ces consultations s’inscrivent dans une série d’initiatives lancées par le ministre depuis sa prise de fonctions pour améliorer la gouvernance du secteur.

« Le ministre a été très réceptif et nous a encouragés à augmenter nos enveloppes d’investissement. Nous sommes dans des projets d’investissement industriels et autres où le Portefeuille est notre partenaire », a déclaré Safi Harb, directrice générale de Phystone. Elle a exprimé son appréciation pour l’attention et les encouragements du ministre à faire aboutir leurs projets dans le domaine de l’immobilier.

Ces démarches du ministre visent à attirer davantage d’investissements dans divers secteurs, contribuant ainsi au développement économique de la République démocratique du Congo. Les initiatives de Lucien Bussa reflètent une volonté de créer un environnement favorable aux affaires et de renforcer la coopération avec les partenaires étrangers.