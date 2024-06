DRC Mining Week 2024 : Cap sur l’exploitation minière durable et la transformation locale

Les travaux de DRC Mining Week ont démarré avec effervescence. Au deuxième jour, ce jeudi 13 juin 2024, plusieurs activités sont à l’agenda, mettant l’accent sur l’exploitation minière durable et la transformation locale en RDC.

Sous le thème « Prioriser les opérations minières durables et la transformation locale en RDC », cet événement majeur rassemble des acteurs clés de l’industrie minière pour explorer les voies d’un développement durable et bénéfique pour les populations congolaises.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula, a souligné l’importance de DRC Mining Week en tant que plateforme de collaboration et de promotion des opportunités d’affaires dans le secteur minier. Samukelo Madlanda, Directeur Général de Vuka Group, organisateur de l’événement, a également affirmé que « DRC Mining Week est une plateforme de premier plan pour les leaders de l’industrie, les investisseurs et les décideurs politiques afin de s’engager, de collaborer et de façonner l’avenir de l’exploitation minière en RDC et au-delà. »

La première journée a été marquée par un forum de haut niveau sur les investissements énergétiques dans le secteur minier, réunissant opérateurs miniers, investisseurs et responsables gouvernementaux pour discuter des solutions aux besoins énergétiques de l’industrie. Hugo Sinza, Directeur Général Adjoint de Tenke Fungurume Mining, a souligné l’importance de lutter contre le déficit énergétique dans l’industrie minière de la RDC.

Au programme de la 19e édition de la semaine minière de la RDC figurent des ateliers, tables rondes, conférences, et visites de stands. Les discussions en panels se concentrent sur les stratégies de renforcement de la transformation locale des minerais, une étape cruciale pour stimuler la croissance économique et répondre aux besoins sociaux des populations congolaises.