Début imminent des travaux pour un nouveau pont sur la rivière Lubi

Le ministre d’État des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, a annoncé la construction imminente d’un pont de 45 tonnes sur la rivière Lubi à Kabeya-Kamwanga, dans la province du Kasaï-Oriental. Cette déclaration fait suite à une intervention du député national Tobie Kayumbi, qui a plaidé auprès du ministre pour une réponse rapide à l’effondrement du pont précédent.

« Je suis heureux d’annoncer à la population du Kasaï-Oriental que les travaux de construction d’un nouveau pont de 45 tonnes sur la rivière Lubi, à Kabeya-Kamwanga, vont débuter ce mardi. En même temps, l’Office des routes va ouvrir une voie de contournement qui va passer par Tshintshianku et Miabi pour déboucher à Mbujimayi d’ici 10 jours. Ce sont les principales résolutions de la réunion à laquelle j’ai pris part ce lundi 27 mai au ministère des ITPR, en présence du directeur général de l’Office des routes et du gouverneur intérimaire du Kasaï-Oriental », a annoncé Tobie Kayumbi.

L’effondrement du pont le week-end dernier a causé d’importants dégâts matériels et a gravement perturbé le transport des denrées alimentaires dans la région. La construction du nouveau pont et l’ouverture de la voie de contournement visent à rétablir rapidement la circulation et à minimiser l’impact de cette interruption sur la vie quotidienne des habitants du Kasaï-Oriental.