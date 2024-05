Début imminent des travaux de modernisation du terminal à conteneurs au Port de Matadi

Les travaux de modernisation du terminal à conteneurs du port de Matadi, dans la région du Kongo-Central, sont sur le point de débuter sous la direction du concessionnaire Matadi Corridors Terminaux à Conteneurs (MCTC). Après la validation des conditions préalables par le Conseil d’administration et l’assemblée générale de l’Office National des Transports (ONATRA), le projet est prêt à être lancé.

Dans le cadre de cette initiative, une délégation d’agents et de syndicalistes de MCTC a récemment effectué une visite au Lomé Container Terminal au Togo. L’objectif était de se familiariser avec les réalisations de la firme Mediterranean Shipping Company (MSC), qui a signé un contrat de concession avec le gouvernement congolais pour la modernisation du terminal à conteneurs de Matadi.

À l’issue de cette visite, la délégation de l’ONATRA s’est montrée impressionnée par les réalisations de MSC, renforçant ainsi sa confiance en ce partenaire. De plus, cette visite a dissipé les doutes et les inquiétudes des agents et syndicalistes de l’ONATRA quant à l’avenir de leur entreprise, les poussant à soutenir pleinement le contrat conclu entre l’État congolais et le consortium MSC.

Fort de cette expérience, la délégation congolaise est impatiente de voir les travaux de modernisation du port de Matadi commencer rapidement, grâce aux échanges fructueux avec les agents du Lomé Container Terminal (LCT).

Cette initiative s’inscrit dans la vision globale du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, visant à doter la ville de Matadi d’un port moderne, réduisant ainsi la prolifération des ports illégaux et l’évasion fiscale en République démocratique du Congo.

La création de la société Matadi Corridors Terminaux à Conteneurs (MCTC), avec la participation de l’ONATRA en tant qu’actionnaire, vise à assurer la gestion efficace du terminal. Ce projet de modernisation devrait considérablement réduire les coûts d’importation et d’exportation des marchandises à partir du port de Matadi, tout en prévoyant la mise en place d’un fonds social pour régler le passif social de l’ONATRA, qui a un impact sur la vie des travailleurs et de leurs familles.