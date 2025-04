Daniel Bumba Lubaki face à la colère des sinistrés

Kinshasa, 8 avril 2025 —Face aux conséquences dramatiques des dernières pluies diluviennes, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a effectué ce mardi 8 avril une visite de terrain sur les principaux sites d’hébergement des sinistrés. Cette initiative vise à renforcer l’assistance aux populations déplacées et à évaluer les réponses mises en place par les services d’urgence.

Des centres d’accueil débordés

Le gouverneur s’est rendu successivement au stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël, deux structures temporairement converties en centres d’hébergement pour les familles affectées. Au stade des Martyrs, 1 043 personnes sont désormais hébergées, après l’arrivée de 300 nouveaux déplacés. Au stade Tata Raphaël, plus de 1 000 personnes reçoivent également une prise en charge.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





En présence des équipes de coordination humanitaire, Daniel Bumba a échangé avec les sinistrés afin de s’assurer de la qualité de l’assistance fournie. Il a promis que la ville n’épargnera aucun effort pour garantir des conditions de vie dignes et un retour progressif et sécurisé dans les quartiers sinistrés.

Nettoyage et réhabilitation en cours

Le gouverneur a confirmé que des travaux d’assainissement, de désinfection et de sécurisation ont été lancés dans plusieurs zones touchées dès l’accalmie des pluies. L’objectif est de préparer le retour des habitants dans un environnement stable et salubre.

Selon un communiqué de l’Hôtel de ville consulté mardi, des travaux d’urgence sont en cours dans plusieurs secteurs à risque de la capitale congolaise. Ces chantiers visent à limiter les dégâts futurs sur les habitations et à réduire l’impact des intempéries sur les vies humaines.

Une réponse à long terme face aux dérèglements climatiques

Au-delà de la gestion immédiate de la crise, le gouverneur Bumba a évoqué la nécessité de repenser les infrastructures pour faire face aux défis climatiques récurrents. Il a précisé que la ville a engagé plusieurs projets de drainage et de renforcement des zones vulnérables pour prévenir les crues futures.

« Nous avons engagé plusieurs chantiers dans les zones à risque pour limiter les dégâts causés par les crues et améliorer le drainage », a-t-il déclaré.

Une ville en quête de résilience

Les fortes pluies de ces derniers jours ont une fois de plus mis en lumière la fragilité de Kinshasa face aux changements climatiques et au manque d’infrastructures adaptées. Le gouvernement provincial multiplie les efforts pour renforcer la résilience urbaine, mais la situation actuelle appelle à des investissements structurels urgents, notamment en matière d’assainissement, de logement et de gestion des catastrophes.

La mobilisation citoyenne, associée aux efforts institutionnels, sera cruciale pour faire face aux futures urgences climatiques dans cette mégapole de plus de 15 millions d’habitants.