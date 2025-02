Crise à l’Est de la RDC : Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye appelle au dialogue

Face à la situation sécuritaire préoccupante à l’Est de la RDC, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé sur X (ex-Twitter), soulignant son engagement en faveur d’une paix durable dans la région.

« J’ai eu des entretiens téléphoniques fructueux avec les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi sur la situation préoccupante à l’Est de la RDC. J’ai souhaité m’enquérir de la tournure des événements et, avec les deux dirigeants, explorer les voies d’un dialogue franc pour une paix durable dans la région. Le Sénégal reste engagé pour la stabilité et la sécurité en Afrique et dans le monde », a-t-il déclaré.