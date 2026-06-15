Coupe du monde 2026 : Félix Tshisekedi aux côtés des Léopards pour le choc historique face au Portugal

L’heure approche. Dans quelques jours, la République démocratique du Congo s’apprêtera à vivre l’un des moments les plus marquants de son histoire sportive. Pour leur première apparition à une Coupe du monde depuis 1974, les Léopards pourront compter sur un supporter de prestige : le président de la République, Félix Tshisekedi.

Le chef de l’État fera personnellement le déplacement à Houston, aux États-Unis, pour assister au match inaugural de la RDC face au Portugal. Une présence symbolique forte qui traduit l’importance de cet événement pour tout un pays, impatient de voir ses ambassadeurs défier les plus grandes nations du football mondial.

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Un soutien présidentiel pour un rendez-vous historique

L’annonce a été faite par le ministre des Sports, Didier Budimbu, lors d’un Space organisé sur le réseau social X par le journaliste Stanis Bujakera.

Pour Kinshasa, cette participation à la Coupe du monde 2026 RDC dépasse largement le cadre du sport. Elle représente le retour d’une nation sur la plus prestigieuse scène footballistique de la planète, plus de cinquante ans après l’épopée du Zaïre en 1974.

La présence de Félix Tshisekedi dans les tribunes de Houston apparaît ainsi comme un message de confiance adressé aux joueurs, mais aussi comme un symbole d’unité nationale autour des Léopards.

Les supporters bloqués par la question des visas

Si l’enthousiasme gagne tout le pays, de nombreux supporters congolais risquent néanmoins de suivre l’aventure depuis leur salon.

Didier Budimbu a révélé que les procédures d’obtention des visas américains et canadiens se heurtent à d’importantes difficultés. Selon lui, les conséquences de l’épidémie d’Ebola ont fortement compliqué les démarches administratives.

Aucun visa n’aurait encore été accordé aux groupes de supporters ni aux principaux animateurs chargés de porter l’ambiance autour de l’équipe nationale.

Malgré cette situation, le gouvernement continue ses démarches afin de permettre à certains représentants des supporters de rejoindre la compétition. Une lueur d’espoir subsiste notamment pour six animateurs emblématiques qui pourraient obtenir les autorisations nécessaires pour assister à certaines rencontres du tournoi.

« Nous allons surprendre le monde »

Au-delà des questions logistiques, le ministre des Sports affiche une confiance inébranlable dans le potentiel des Léopards.

Convaincu que la sélection congolaise possède les armes pour rivaliser avec les meilleures équipes de la planète, Didier Budimbu n’a pas hésité à afficher des ambitions élevées.

Pour lui, la RDC ne se rend pas à la Coupe du monde 2026 RDC en simple participante. L’objectif est clair : créer la surprise et marquer durablement les esprits.

Après plus d’un demi-siècle d’absence, les Léopards s’apprêtent à écrire une nouvelle page de leur légende. Face au Portugal, le monde découvrira une équipe portée par les rêves de tout un peuple, le soutien de ses autorités et l’espoir de réaliser l’un des plus grands exploits de l’histoire du football congolais.