Coupe du Monde 2026 : La Côte d’Ivoire dompte l’Équateur 1-0 et ouvre le compteur africain

La Côte d’Ivoire a battu l’Équateur 1-0, dimanche 14 juin 2026, au stade de Philadelphie pour son premier match du groupe E. Dans une rencontre à intensité élevée, les ivoiriens ont arraché la victoire dans les toutes dernières minutes grâce à un but d’Amad Diallo à la 90e minute. Avec ces 3 points, la sélection ivoirienne devient la première nation africaine à s’imposer depuis le coup d’envoi du Mondial 2026.

L’Équateur a pourtant tout fait pour forcer la décision. Les Sud-Américains ont heurté deux fois la barre transversale et une fois le poteau ivoirien. Une domination stérile face à une défense des Éléphants solide et un gardien vigilant. Le match basculait d’un côté comme de l’autre, les duels faisaient rage au milieu et l’engagement physique était total.

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Amad Diallo a changé la donne en 34 minutes. Entré en cours de jeu, l’ailier de Manchester United a mis le feu sur son côté droit. 5 dribbles réussis, record de la partie, accélérations tranchantes et sang-froid dans la surface. Sur une dernière offensive, il a ajusté le gardien équatorien à bout portant à la 90e minute pour délivrer toute une nation. Performance XXL pour un temps de jeu réduit.

L’Afrique lance son Mondial

Avec cette victoire, les Éléphants prennent la deuxième place du groupe E, derrière l’Allemagne qui a saccagé le Curaçao par 7 buts à 1. C’est le premier succès africain du tournoi, après le nul du Maroc face au Brésil, la défaite de l’Afrique du Sud contre le Mexique et l’échec de la Tunisie contre la Suède.

La sélection ivoirienne devra confirmer le 22 juin 2026. Les Éléphants défieront l’Allemagne. Un test grandeur nature pour les hommes de Faé. Gagner contre la Mannschaft permettrait de valider le ticket pour les seizièmes de finale.