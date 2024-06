Coopération renforcée entre l’Italie et la RDC pour la promotion et l’exportation des fruits et légumes

Les relations de coopération dans le domaine du renforcement des filières de promotion et des exportations des fruits et légumes de la République démocratique du Congo (RDC) ont été au centre des discussions ce mercredi à Kinshasa. Le directeur général de l’Agence nationale de promotion des exportations (Anapex), Mike Tambwe, a reçu en audience l’ambassadeur d’Italie en RDC, Alberto Petrangeli, accompagné du président de la Foire des fruits et légumes Macfrut, Renzo Piraccini.

« Nous sommes venus voir Anapex pour continuer nos relations de coopération dans le domaine du renforcement des filières de promotion et des exportations des fruits et légumes à partir de la RDC vers les autres pays de la région », a déclaré Alberto Petrangeli.

L’Italie souhaite développer un partenariat pour la modernisation du secteur agricole de la RDC. « Grâce aux potentiels que la RDC possède à travers ses terres arables, le gouvernement italien aimerait développer un partenariat afin qu’il y ait la modernisation du secteur agricole en RDC », a ajouté Renzo Piraccini.

Cette visite intervient après la participation de la RDC, à travers l’Anapex, à la 41ème édition de la Foire des fruits et légumes (Macfrut), tenue du 8 au 10 mai à Rimini, en Italie. Cette collaboration vise à exploiter pleinement les richesses agricoles de la RDC et à améliorer la qualité et la quantité des exportations de fruits et légumes vers les marchés régionaux et internationaux.

La modernisation du secteur agricole congolais, soutenue par l’expertise et l’investissement italiens, promet de transformer les capacités de production et d’exportation de la RDC, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités économiques pour le pays.