Conclave sur la Protection du Bassin du Congo : Un Engagement pour la Nature

Le Centre d’Études pour l’Action Sociale (CEPAS) à Kinshasa, en République démocratique du Congo, a accueilli lundi le lancement d’un conclave dédié au Bassin du Congo. Cette initiative, axée sur la conservation des forêts pour la préservation de la nature, a réuni un large éventail de participants, dont le conseiller du ministre d’État chargé de l’Environnement, l’ambassadrice des États-Unis d’Amérique en RDC. , des délégués de plusieurs pays membres du bassin du Congo, ainsi que des représentants de la société civile et des artistes.

Le conclave, qui se déroule sur plusieurs jours, offre une plateforme de collaboration pour les 130 participants venus de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Selon l’ambassadrice des États-Unis d’Amérique en RDC, il vise à favoriser le réseautage, le partage des meilleures pratiques et la promotion de solutions locales aux défis environnementaux régionaux.

Lucy Tamlyn, ambassadrice des États-Unis en RDC, a souligné dans son discours d’ouverture que le conclave portera sur la conception et sur la proposition de projets visant à investir dans les populations des pays concernés. Cette démarche témoigne de l’engagement des participants en faveur d’une action concrète pour la protection et la gestion durable du Bassin du Congo, l’un des trésors naturels les plus importants de la planète.