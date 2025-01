Commencez l’année avec des paris rentables à long terme : Découvrez 4 paris les plus insolites.

Le bookmaker 1xBet, reconnu comme le meilleur site de pronostics, a partagé les paris les plus intéressants de l’année écoulée. Les clients ont apprécié la variété des offres du bookmaker avec les meilleures cotes, ont choisi des issues inhabituelles et ont ainsi reçu la chance de gagner gros.

Meilleur pronostic à long terme : Liverpool deviendra champion de l’EPL et de la Ligue des champions

Cote : 5.0

Les Reds sous la direction d’Arne Slot ont insufflé de l’espoir à leurs fans et jouent superbement dans les tournois clés. Les cotes proposées par 1xBet sont les plus alléchantes pour ce pronostic à long terme. Si Liverpool continue sur sa lancée, un double triomphe attend ses supporters.

2) Meilleur pari sur la politique : Trump ne terminera pas son mandat

Cotes : 3.0

Les événements autour du président américain, âgé de 78 ans, sont devenus le prétexte pour la proposition de paris ingénieux. Les prévisions à long terme avec des cotes élevées chez les bookmakers ont fait de cette position l’une des plus discutées.

Meilleur pari sur le Ballon d’Or : Håland ne sera pas sacré

Cote : 2.93

Malgré sa performance exceptionnelle, Erling Håland reste dans l’ombre de ses rivaux, son Man City étant un tsunami historique et n’étant pas considéré comme un prétendant au titre de champion pour la première fois depuis des années. Les coefficients élevés des bookmakers sur cet événement permettent à nos clients de vivre l’excitation et d’obtenir des gains solides.

Meilleur pari statistique : Bellingham et les cartons jaunes

Cote : 2.55

L’acharnement de Jude Bellingham est évident dans tous les domaines, des buts de dernière minute aux infractions aux règles. L’option d’un total de plus de 3,5 cartons jaunes par saison en Liga a été un véritable succès auprès de nos clients.

Que nous réserve l’année 2025 ?

1xBet continue à maintenir la barre du bookmaker le plus généreux, en offrant les cotes les plus élevées et des méthodes de dépôt pratiques. Au cours de la nouvelle année, la société proposera de nombreux paris à long terme ingénieux qui intéresseront certainement les joueurs expérimentés et novices.

Que 2025 soit une année de victoires éclatantes et d’événements importants. 1xBet est toujours là pour rendre votre jeu excitant et profitable !