Choléra : L’Épidémie frappe durement le Haut-Katanga, un appel à la mobilisation

Depuis le début de l’année 2025, la province du Haut-Katanga fait face à une épidémie de choléra d’une intensité sans précédent. En seulement quelques semaines, 1 505 cas ont été signalés, entraînant 37 décès, soit un taux de létalité de 2,5 %. La situation devient critique, car pratiquement toutes les zones de santé sont désormais touchées.

Le ministre provincial de la Santé, Dr Joseph Nsambi, a confirmé cette aggravation lors d’une déclaration mardi 18 février 2025. Il a précisé que le nombre de cas était bien dernière plus élevé que l’année à la même période, où les cas n’avaient pas dépassé les 800.

La mobilisation des autorités locales

Face à cette crise, les autorités provinciales ont pris des mesures immédiates. Elles ont organisé une réunion d’urgence avec les bourgmestres des communes et les responsables des services publics, notamment la Regideso. L’objectif de cette réunion : renforcer la lutte contre l’épidémie et responsabiliser les acteurs locaux.

Le ministre Joseph Nsambi a souligné l’importance de l’implication des bourgmestres. « Les bourgmestres doivent piloter les comités locaux de lutte contre l’épidémie », a-t-il insisté. Selon lui, des actions concrètes doivent être mises en place pour assainir les rues, les marchés et les quartiers, curer les rivières et canalisations, et renforcer les campagnes de sensibilisation sur l’hygiène.

La priorité : la prévention et les soins

Le Dr Nsambi a rappelé que la lutte contre le choléra repose avant tout sur la prévention. Il a exhorté la population à adopter des gestes simples mais essentiels, comme se laver les mains avec du savon après chaque passage aux toilettes et avant de manger, boire de l’eau propre, bien cuire et conserver les aliments, et éviter l’auto-médication. Il a également précisé que toute personne souffrant de diarrhée aiguë doit consulter immédiatement un centre de santé.

Les autorités ont également mis en place une mesure clé : la prise en charge gratuite des personnes atteintes du choléra dans les centres de traitement à Lubumbashi. Le ministre a rassuré que cette prise en charge se faisait en partenariat avec les organisations internationales.

Une crise qui exige l’implication de tous

Face à l’ampleur de la crise, la mobilisation générale est cruciale. Le ministre de la Santé a souligné que la lutte contre l’épidémie ne pourra réussir que si tout le monde, à commencer par les autorités locales et la population, s’engage activement.