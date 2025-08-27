Charles Pickel rejoint le RCD Espanyol Barcelone pour un nouveau défi en Liga

Le milieu international congolais Charles Pickel, 28 ans, a officiellement signé ce mercredi 27 août avec le RCD Espanyol Barcelone, club de Liga. L’annonce a été faite par le club catalan, précisant que le joueur s’engage pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire.

Encore sous contrat avec la Cremonese en Italie, promue récemment en Serie A, Pickel quitte la Botte pour relever un nouveau défi en Espagne. Ce transfert lui permet de découvrir un autre championnat majeur, après avoir évolué en Suisse, en France, au Portugal et en Italie.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Formé au FC Bâle, le Congolais avait déjà suscité l’intérêt de Las Palmas l’an dernier, mais les négociations avaient échoué en raison des exigences financières de son club.

En Liga, Charles Pickel croisera désormais la route de milieux de terrain prestigieux du Real Madrid, du Betis Séville ou encore du FC Barcelone. Un défi de taille pour le Léopard, qui devra confirmer tout son potentiel et s’imposer au plus haut niveau.