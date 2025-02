Chaos à Uvira : Pillages, violences et avancée du M23

La ville d’Uvira, dans le Sud-Kivu, est plongée dans le chaos ce jeudi 20 février, alors que les rebelles du M23 poursuivent leur progression. Des actes de pillage et de violence ont été signalés, plongeant la population dans une psychose généralisée.

Des individus armés saccagent commerces et habitations, semant la terreur dans la ville. Le bureau de l’Évêché d’Uvira a été vandalisé, des prêtres et l’évêque agressés et dépouillés. Face à cette flambée de violence, les autorités locales et les acteurs de la société civile se disent dépassés.

Selon des sources locales, ces exactions seraient le fait de militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) et de combattants Wazalendo indisciplinés, profitant du chaos ambiant. Pendant ce temps, le M23, soutenu par l’armée rwandaise, continue son avancée après avoir conquis Bukavu et Kamanyola. Mercredi 19 février, ils ont pris le contrôle de la cité de Sange, située à environ 30 kilomètres d’Uvira.

La tension est à son comble alors que de nombreux habitants cherchent à fuir. Certains tentent de rejoindre le Burundi par la route, tandis que d’autres embarquent par bateau vers Kalemie, dans la province du Tanganyika.

Médecins sans frontières tire la sonnette d’alarme et appelle à la protection des civils, alors que les hôpitaux sont submergés par l’afflux de blessés. La communauté internationale est interpellée face à l’urgence humanitaire qui se profile.