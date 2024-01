CAN 2023 : début du rassemblement des Léopards

L’équipe nationale de la République Démocratique du Congo (RDC) entame son rassemblement ce mardi 2 janvier à Dubaï aux Émirats Arabes Unis.

C’est à Dubaï que le Léopards doivent se retrouver pour les préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Quelques joueurs y sont déjà en partance comme Siadi Baggio, Fiston Mayele, Rocky Bushiri, Théo Bongonda et Chancel Mbemba. L’équipe croisera en match amical de fixation les Étalons du Burkina Faso et les Palancas Negras de l’Angola respectivement ce samedi 6 janvier et le mercredi 10 janvier 2024.

Les Léopards prendront part à cette 34ème édition de la CAN en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Ce sera la 20ème participation de la RDC avec à la clé deux titres (1968 et 1974) et deux places de 3ème en 1998 et 2015.

Notons que la majorité de ces joueurs vont participer à la CAN pour la première fois. Le plus capé d’entre eux sera bien évidemment Chancel Mbemba qui va disputer sa 5ème édition après 2013, 2015, 2017 et 2019.

Ci-dessous, la liste des 24 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre et qui feront le déplacement de la Côte d’Ivoire.

Gardiens :

Lionel Mpasi (Rodez, France)

Dimitri Bertaud (Montpellier, France)

Bagio Siadi (TP. Mazembe, RD Congo)

Défenseurs :

Brian Bayeye (Ascoli, Italie)

Gédéon Kalulu (Lorient, France)

Arthur Masuaku (Besiktas, Turquie)

Joris Kayembe (Genk, Belgique)

Rocky Bushiri (Hibernians, Ecosse)

Dylan Batubinsika (Saint Etienne, France)

Chancel Mbemba (Olympique de Marseille, France)

Hervé Baka (FC Simba, Tanzanie)

Milieux

Edo Kayembe (Watford, Angleterre)

Charles Pickel (Cremonese, Italie)

Samuel Moutoussamy (Nantes, France)

Aaron Tshibola (Hatta, Emirats Arabe Unis)

Gaël Kakuta (Amiens, France)

Silas Katompa (Stuttgart, Allemagne)

Meschack Elia (Young Boys, Suisse)

Théo Bongonda (Spartak Moscou, Russie)

Gradi Diangana (West Bromwish Albion, Angleterre)

Attaquants :