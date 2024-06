Campagne du CSAC contre l’immoralité et la violence dans les médias et les réseaux sociaux

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication (CSAC) a lancé une campagne de riposte contre l’immoralité et la violence dans les médias et les réseaux sociaux. L’événement, qui s’est déroulé le mercredi 12 juin 2024 à Fleuve Congo Hôtel, vise à sensibiliser les acteurs des médias sur l’importance de préserver l’objectivité et la dignité de leur profession.

Dans son discours, le président du CSAC, Me Christian Bosembe, a souligné la nécessité de lutter contre la montée de la délinquance sur les réseaux sociaux. Il a mis en lumière la transformation des réseaux sociaux en un foyer d’immoralité, où les fake news remplacent l’information authentique et où les journalistes talentueux sont souvent remplacés par des trafiquants d’informations.

La campagne vise à encourager une prise de conscience collective et un changement de comportement. Christian Bosembe a insisté sur le rôle crucial des journalistes, qui doivent enquêter, informer et divertir sans sacrifier l’éthique professionnelle. Il a également plaidé pour le respect de la vie privée, de la dignité humaine et de la réputation des individus.

La Directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations unies pour les Droits de l’homme en République démocratique du Congo (Bcnudh), Anne Marie Dangi, a exprimé son soutien à cette campagne, soulignant son importance face à la montée des contenus violents et immoraux sur les réseaux sociaux.

En réponse à cette initiative, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Medias de la RDC, a déclaré vouloir fermer des chaînes de télévision qui ne remplissent pas les conditions requises. Le CSAC a également invité les influenceurs à signer une Charte et recevront un certificat de la citoyenneté numérique pour contribuer au changement de mentalité.

Cette campagne représente un effort conjoint pour promouvoir des médias et des réseaux sociaux responsables, respectueux des normes éthiques et de la dignité humaine.