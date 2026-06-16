Coupe du Monde 2026 : L’Égypte, fierté africaine, accroche la Belgique 1-1

Pour son entrée en lice, l’Égypte a tenu en échec la Belgique 1-1, lundi 15 juin 2026 au Stade de Seattle. Au-delà d’un point enregistré, les Pharaons ont porté haut les couleurs du continent. Face à une nation européenne majeure, l’Égypte a montré que le football africain avait grandi. Elle n’est pas venue subir, elle est venue plutôt rivaliser.

Dès la 20e minute, Emam Ashour a libéré tout un continent. Sur une action collective, il a trompé Courtois et donné l’avantage aux Pharaons. Pendant 45 minutes, l’Égypte a incarné la rigueur tactique et la fierté africaine. La Belgique, elle, a mesuré l’ampleur du défi.

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Le tournant est cruel pour l’Égypte. À la 66e minute, Mohamed Hany a marqué contre son camp en tentant d’intercepter un centre. 1-1. Ce fait de jeu a stoppé la marche des Pharaons. L’Égypte a vu la victoire lui échapper sur un geste malheureux. Malgré ce coup dur, les hommes de Hossam Hassan n’ont pas cédé. Ils ont tenu, avec l’âme des équipes africaines qui ne lâchent rien.

Pour l’Afrique, ce point a une valeur symbolique forte. Après l’exploit du Cap Vert face à l’Espagne, l’Égypte confirme que le continent n’est plus en phase d’apprentissage. Les Pharaons montrent la voie : organisation, discipline et ambition. Le football africain gagne en respect et en crédibilité match après match.

Diables Rouges prévenus, Afrique respectée

La Belgique évite la défaite mais sort avertie. L’Égypte, de son côté, repart la tête haute. Elle a défendu les couleurs d’un continent entier avec courage et solidité.

Ce score nul à Seattle est plus qu’un résultat. C’est un message envoyé au monde. L’Afrique ne participe plus, elle compétitionne. Les Pharaons l’ont prouvé : le rêve mondial est aussi africain.