Audit des recettes judiciaires 2021-2022 : Nicolas Kazadi félicite la cour des comptes et prévoit une réunion stratégique

Le ministre des finances, Nicolas Kazadi, a reçu en audience le 1er Président de la Cour des comptes pour discuter du rapport d’audit des recettes judiciaires pour les années 2021 et 2022. Lors de cette rencontre, le ministre a exprimé ses félicitations pour la qualité du travail réalisé dans le cadre du fonctionnement normal de la Cour des Comptes.

Le rapport d’audit, déposé par le 1er Président de la Cour des comptes, contient des observations pertinentes qui nécessitent des solutions adéquates. Pour ce faire, il a été convenu d’organiser une réunion stratégique avec toutes les parties prenantes. L’objectif de cette réunion sera de décider de manière utile sur les orientations nécessaires pour résoudre les problèmes identifiés dans le rapport.

Cette démarche démontre l’engagement du ministère des finances à garantir la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources financières du secteur judiciaire. La collaboration entre le ministère des finances et la Cour des Comptes revêt une importance capitale pour assurer une utilisation responsable des recettes judiciaires et renforcer la confiance du public dans le système judiciaire.

La réunion stratégique à venir témoigne de la volonté des autorités de prendre des mesures concrètes pour résoudre les défis et améliorer la gestion des recettes judiciaires. C’est une étape importante dans le processus visant à promouvoir la bonne gouvernance et à garantir l’intégrité du système financier judiciaire.