Atelier sur les droits de l’Homme et la sécurité dans le secteur Minier à Lubumbashi

Les magistrats civils et militaires des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba participent à un atelier sur les principes de sécurité et de droits de l’homme dans le secteur extractif en République Démocratique du Congo (RDC). Cet événement, organisé par l’ONG Justicia ASBL, se tient à Lubumbashi du 10 au 11 juin 2024, et vise à former un groupe de magistrats spécialisés sur les questions liées à l’exploitation minière en RDC.

Maître Timothée Mbuya, Président de Justicia ASBL, a souligné l’importance de cette formation pour lutter contre les violations des droits de l’homme dans l’exploitation des ressources minières et s’assurer que les bénéfices des mines congolaises profitent aux populations locales. « Le plus grand objectif est d’avoir à l’avenir un groupe des magistrats spécialisé sur les questions des mines, environnementales ou des violations de droits de l’homme sur le site minier, » a-t-il déclaré.

Benoît Petet, représentant de la Fondation DCAF, une association européenne, a également noté les défis environnementaux et humanitaires dans le secteur minier en RDC. De son côté, Angel Samura, ambassadrice des Pays-Bas en poste à Kinshasa, a salué l’initiative de Justicia ASBL, en insistant sur la nécessité d’un cadre minier respectant les droits humains et améliorant les conditions de travail pour augmenter les ressources économiques des Congolais.

Le Président de la Cour d’appel de Lubumbashi, Manda Lupulu, a ouvert les travaux de l’atelier. Les magistrats présents ont exprimé leur satisfaction et ont plaidé pour la pérennité de ce type de formation. Cet atelier, visant à renforcer les capacités des magistrats civils et militaires, s’achèvera le 12 juin 2024.

Cette initiative marque un pas important vers une exploitation minière plus juste et durable en RDC, en mettant un accent particulier sur la protection des droits humains et la sécurité dans le secteur extractif.