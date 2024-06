Arrivée du nouveau Gouverneur au Sud-Kivu

Ce lundi, le Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, nouveau Gouverneur de la Province du Sud-Kivu, a atterri à l’aéroport national de Kavumu, accompagné du Vice-Gouverneur Jean-Jacques Elakano. Accueilli par une foule nombreuse, le nouveau locataire de Nyamoma a exprimé son engagement à travailler en unité pour bâtir une province répondant aux aspirations de la population, conformément à la vision du Chef de l’État, « Le Peuple d’abord ».

Le duo des « Jean-Jacques », porteur d’espoir pour des millions de Sud-Kivutiens, se dit prêt à se mettre au travail et à déployer toute son énergie pour la réalisation de projets prometteurs. Le Gouverneur a assuré qu’il sera un dirigeant de proximité et de terrain, avec l’intention de former rapidement son gouvernement cette semaine pour commencer les travaux, rappelant que « la population attend beaucoup de nous. »

En outre, il a présenté ses sincères condoléances à la famille du Mwami Simbi de Fizi, tragiquement abattu par des inciviques. Le Gouverneur a également annoncé qu’il allait instruire la justice militaire d’ouvrir une chambre foraine à Fizi pour juger les responsables de cette ignoble tragédie.