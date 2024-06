Appel à cesser la brûlure des déchets plastiques pour prévenir les maladies pulmonaires

Lors d’un entretien en marge de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée le 5 juin de chaque année, un appel a été lancé à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), pour cesser la brûlure des déchets plastiques en plein air afin de prévenir les maladies pulmonaires.

Le Dr Germain Kapour, médecin éco-épidémiologiste, a souligné les dangers de cette pratique courante. « Chaque matin sur presque toutes les avenues à Kinshasa, les gens brûlent les déchets plastiques. C’est une mauvaise pratique. Quand on brûle les plastiques en plein air, ceci dégage des gaz toxiques qui polluent l’environnement et peuvent provoquer des maladies pulmonaires voire le cancer à long terme. L’inhalation de fumée de plastique brûlé peut entraîner divers problèmes de santé, notamment des irritations des voies respiratoires, des maux de tête, des nausées, des vertiges et des troubles respiratoires », a-t-il expliqué.

En plus de l’appel à arrêter la brûlure des déchets plastiques, Dr Kapour a également plaidé pour l’adoption d’habitudes écologiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Il a encouragé la réduction de la consommation d’énergie, l’utilisation d’appareils économes en énergie, le recours au vélo, l’extinction des appareils électroniques après usage, et l’investissement dans des sources d’énergie renouvelable comme l’énergie solaire.

Parallèlement, la coordination provinciale de l’Environnement du Kwilu a exhorté la population de cette province de l’ouest de la RDC à lutter contre la dégradation des sols à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement. M. Anicet Nitete, coordonnateur provincial intérimaire de l’Environnement du Kwilu, a déclaré : « La terre nourricière est notre source, notre seul foyer, notre responsabilité commune pour tous. Nous devons lutter contre la dégradation des sols et la sécheresse qui menacent la santé de la terre et notre avenir. » Il a appelé le gouvernement provincial à définir une politique de gestion des ressources naturelles, à adopter un mode de gestion participative avec l’implication de la communauté locale, à restaurer l’éducation environnementale à la base et à lutter contre le feu de brousse à travers la province.