Angleterre, France et autres : 1xBet nomme les 5 favoris de l’UEFA EURO 2024

Le bookmaker fiable 1xBet évoque les principaux prétendants à la victoire au tournoi.

Du 14 juin au 14 juillet, les stades de football allemands abriteront les matchs des meilleures équipes européennes. Au total, 24 équipes se disputeront le trophée, les experts estimant que l’Angleterre, dernier finaliste en date, a les meilleures chances de l’emporter.

Angleterre

Malgré une équipe solide lors de l’Euro 2020, l’Angleterre n’a pas réussi à s’imposer. Cependant, l’émergence de jeunes talents comme Jude Bellingham et Cole Palmer, ainsi que le brio continu de Phil Foden, inspirent un nouvel optimisme à l’équipe. Cette jeune force offensive, associée à la soif de Harry Kane de remporter son premier grand trophée, constitue un mélange puissant. L’Euro sera un test crucial pour les joueurs confirmés et la nouvelle génération. Le sélectionneur Gareth Southgate sera sous pression pour offrir à l’Angleterre le premier titre de champion d’Europe de son histoire.

Avec une cote de 4.3 en sa faveur, l’Angleterre a de fortes chances de conquérir enfin l’Europe cette fois-ci.

France

La France est une menace majeure pour les espoirs de l’Angleterre au sacre. Dirigée par un entraîneur performant, Didier Deschamps, et dotée d’une équipe débordant de talents, la France est une équipe à suivre. Son milieu de terrain est particulièrement intéressant, avec de jeunes joueurs comme Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery et Camavinga, qui offrent une multitude d’options. En attaque, Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, a soif d’empocher le Ballon d’Or, et un triomphe à l’Euro serait un grand honneur pour lui. Il est difficile de trouver des faiblesses dans cette équipe française, ce qui en fait un favori pour le titre.

Cette domination se reflète dans les cotes, qui multiplieront votre mise par 4.8 si la France sort victorieuse.

Allemagne

L’équipe nationale d’Allemagne cherche à rebondir après une élimination décevante en huitième de finale lors de la dernière édition. Cette fois, elle aura l’avantage de jouer à domicile avec le soutien du public. L’équipe est en train de se reconstruire avec des joueurs plus jeunes, mais le football allemand se porte bien et ce tournoi pourrait être l’occasion de poursuivre sur cette lancée. Après trois tournois majeurs infructueux, l’Allemagne est déterminée à faire bonne figure devant son public.

Les experts de 1xBet ont estimé la victoire de la Bundesteam à une cote de 6.7.

Portugal

Le Portugal, redressé après sa victoire en 2016, est déterminé à reconquérir la gloire européenne. Son équipe est composée d’un mélange puissant d’expérience et d’exubérance juvénile. Cristiano Ronaldo et Pepe procurent un leadership expérimenté, ayant participé à de nombreux tournois internationaux. Le milieu de terrain est une véritable locomotive avec les talents de classe mondiale Bruno Fernandes et Bernardo Silva qui dictent le cours du jeu. Derrière, Rúben Dias dirige une défense que les attaquants redoutent. Les jeunes stars Rafael Leão et João Félix, connus pour leur capacité à créer des occasions de but à partir de rien, ajoutent à la force offensive. La flexibilité tactique du Portugal lui permet d’imposer un jeu de possession ou d’exploiter les opportunités en contre-attaque.

Pensez-vous que le Portugal a tout ce qu’il faut ? Avec une cote de 9 contre 1 en sa faveur, c’est un coup qui vaut la peine d’être tenté !

Espagne

L’Espagne aborde l’Euro avec un amalgame de promesses et d’interrogations. Sa domination passée (victoires en 2008 et 2012) est indiscutable, mais la retraite des légendes comme Sergio Ramos, Xavi et Iniesta a laissé un grand vide. L’émergence des jeunes pépites comme Pedri, Lamine Yamal et Nico Williams est encourageante, mais leur expérience au plus haut niveau est faible. Cependant, l’entraîneur Luis de la Fuente, connu pour avoir fait éclore de jeunes talents au cours des dix années qu’il a passées dans les équipes de jeunes espagnoles, ne semble pas craindre de leur donner leur chance. Ce mélange d’expérience et de jeunots affamés pourrait hisser l’Espagne au sommet, mais elle devra surmonter l’incertitude qui entoure sa nouvelle génération.

Vous évaluez les chances de l’Espagne comme assez bonnes ? Pariez sur elle avec une cote de 9.

Suivez les performances des équipes les plus fortes d’Europe, pariez sur votre favori et gagnez avec le bookmaker fiable 1xBet !