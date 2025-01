Afflux massif de déplacés à l’hôpital générale de Masisi

Masisi, Nord-Kivu, jeudi 9 janvier 2025 – Plus de dix mille personnes déplacées ont trouvé refuge en urgence à l’hôpital général de Masisi et à la base de Médecins sans frontières (MSF). Cette situation découle des combats persistants entre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et les FARDC appuyées par les combattants Wazalendo.

Romain Briey, coordinateur du projet MSF à Masisi, exprime ses inquiétudes : « Les installations sanitaires ne suffisent plus à répondre aux besoins essentiels. Les latrines débordent, et le manque d’acteurs humanitaires complique nos efforts pour gérer la crise. »

En plus de la prise en charge de 77 blessés de guerre et des soins réguliers, MSF s’efforce d’assurer un accès minimal à l’eau potable et aux soins de santé pour les familles réfugiées. Cependant, l’organisation humanitaire met en garde contre une pénurie alimentaire imminente si la situation perdure.

La sécurité des patients, des équipes médicales, et des réfugiés reste une priorité pour MSF, qui appelle toutes les parties au conflit à respecter les installations sanitaires et humanitaires.

En raison de l’intensité des combats, MSF rencontre des difficultés pour déployer des équipes dans d’autres zones du territoire ou transférer des patients critiques vers Goma. Cette entrave complique également l’évaluation des besoins réels dans cette région affectée par une crise humanitaire grandissante.