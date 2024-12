46e édition de la FICKIN à Kinshasa : Un événement socioéconomique majeur

La 46e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa (FICKIN) ouvrira ses portes le 21 décembre 2024. L’annonce a été faite par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, lors de l’inspection des travaux d’aménagement du site lundi 16 décembre. Cet événement marque un tournant dans le secteur socioéconomique de la République Démocratique du Congo (RDC), avec l’objectif de transformer la foire en un lieu d’attraction majeur pour Kinshasa et au-delà.

une foire pour promouvoir Kinshasa au monde entier

Le ministre Julien Paluku a souligné que cette fête foraine deviendrait un véritable carrefour où la RDC pourra se vendre à partir de Kinshasa. La foire débutera le 21 décembre pour se terminer le 20 janvier 2025, offrant ainsi aux visiteurs un mois complet pour découvrir les richesses culturelles et économiques du pays. Selon le ministre, cette édition marquera le retour de la FICKIN et sera suivie de nouvelles éditions en juillet et décembre chaque année. Les Kinois et les visiteurs internationaux pourront ainsi s’habituer à cet événement annuel, un retour aux traditions de la foire qui se tenait jadis le 2 juillet.

« Nous avons un mois pour que le monde entier vienne découvrir que la FICKIN a repris ses activités », a expliqué Julien Paluku.

Kinshasa, capitale de la rumba et carrefour mondial

Dans sa déclaration, Julien Paluku a rappelé que la vision du chef de l’État est de faire de Kinshasa un véritable centre de rayonnement. Il a insisté sur l’importance de promouvoir la ville comme un carrefour d’attraction, où le monde entier pourrait se rencontrer, échanger, et savourer la beauté de Kinshasa, capitale mondiale de la rumba.

un événement sous le gouvernement Suminwa

La 46e édition de la FICKIN sera la première à se dérouler sous le gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa. Cet événement revêt donc une importance particulière pour le gouvernement en place, qui entend marquer son empreinte dans le développement socioéconomique de la capitale.