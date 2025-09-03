21 milliards USD : la RDC ouvre une nouvelle ère économique avec le Qatar

Le mardi 2 septembre 2025 restera sans doute gravé dans l’histoire économique de la République Démocratique du Congo. Dans le cadre feutré d’une salle de conférence où se mêlaient costumes sombres et tenues traditionnelles, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka accueillait Son Altesse Sheikh Mansour Bin Jabor Bin Jasim Al Thani, à la tête de la délégation d’Al Mansour Holding.

Leur poignée de main, ferme et symbolique, scellait bien plus qu’une simple coopération : une lettre d’intention engageant un investissement stratégique de 21 milliards de dollars américains — du jamais vu dans les annales des partenariats économiques de la RDC.

Neuf secteurs clés, une vision transformative

L’accord, qualifié de « gagnant-gagnant » par les deux parties, couvre un spectre économique d’une ampleur remarquable : agriculture, mines, hydrocarbures, infrastructures, santé, éducation, finances, cybersécurité et environnement. Osons l’affirmer : cette diversification stratégique représente une avancée majeure vers l’émancipation économique tant promise depuis des décennies.

Huit protocoles d’accord (MoU) sont déjà en cours de finalisation, confirmant la volonté d’ancrer rapidement ces investissements dans le réel — des champs agricoles aux data centers, des hôpitaux aux écoles, des mines aux routes.

Une ouverture assumée, un pari sur l’avenir

Devant un parterre de ministres, d’experts et de représentants diplomatiques, la Première ministre Suminwa a salué une initiative « illustrant pleinement la politique d’ouverture du gouvernement aux investissements privés ». Dans son discours, elle a insisté sur le caractère structurant de ce partenariat, « gage de diversification économique, de création d’emplois et de développement durable ».

Du côté qatari, le Sheikh Mansour a exprimé sa « confiance dans le potentiel de la RDC et la vision de son gouvernement », soulignant les opportunités mutuelles que représente ce rapprochement historique.

Présumons que derrière les signatures et les discours officiels se joue une recomposition géoéconomique majeure. La RDC, souvent perçue comme une terre de risques, s’affiche désormais comme un bassin d’opportunités — capable d’attirer les géants mondiaux de l’investissement.

Reste à traduire ces engagements en réalisations tangibles. Nul doute que la population congolaise suivra avec une attention particulière la concrétisation de ces promesses qui pourraient, enfin, inaugurer une ère de prospérité partagée.