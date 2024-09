200 Millions USD de la Banque mondiale pour renforcer la gestion des risques climatiques en RDC

La Banque mondiale a annoncé, ce lundi 16 septembre, un appui financier de 200 millions USD pour soutenir la République Démocratique du Congo (RDC) dans la gestion des risques liés aux catastrophes climatiques. Ce fonds sera administré sous la coordination du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, dirigé par le Vice-Premier Ministre, Maître Shabani Lukoo B.

Cet engagement de la Banque mondiale vient renforcer les efforts du gouvernement congolais dans la prévention et la gestion des effets dévastateurs du changement climatique. Lors des échanges entre le VPM Shabani Lukoo et les représentants de la Banque mondiale, il a été convenu que ces 200 millions USD seront alloués à l’élaboration d’un projet conjoint de développement. Ce projet vise non seulement à réparer les dégâts causés par les catastrophes passées, mais également à prévenir de futurs sinistres grâce à la mise en place d’un système d’alerte précoce.

Ce soutien significatif marque une étape importante dans la stratégie de la RDC pour renforcer sa résilience face aux impacts climatiques, tout en protégeant ses populations et son environnement.