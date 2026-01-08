Un nouveau visage pour la parole des FARDC

À l’Est de la RDC, la situation sécuritaire reste explosive. En parallèle, la crise diplomatique avec le Rwanda s’aggrave. Dans ce contexte, les Forces armées de la République démocratique du Congo changent de visage sur le front de la communication.

Par une note datée du 7 janvier, le chef d’état-major général a nommé le lieutenant-colonel Mak Hazukay Mongba commandant intérimaire du Service de communication et d’information des FARDC (SCIFA). Il devient, de fait, porte-parole intérimaire de l’armée congolaise.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Une nomination après une suspension aux lourdes conséquences

Cette décision intervient après la suspension du général-major Sylvain Ekenge. L’ancien porte-parole avait tenu, sur la RTNC, des propos jugés « xénophobes et discriminatoires » visant la communauté tutsie.

Rapidement, ces déclarations ont provoqué une onde de choc. Elles ont suscité l’indignation au niveau national. De plus, certains acteurs régionaux les ont exploitées politiquement. Le Rwanda et la rébellion du M23 s’en sont saisis pour nourrir leur discours contre Kinshasa.

Une affaire portée jusqu’au Conseil des ministres

Face à la gravité des faits, le gouvernement a inscrit le dossier à l’ordre du jour du Conseil des ministres du vendredi 2 janvier. Lors de cette réunion, le président Félix Tshisekedi a tenu un message ferme.

« La parole de l’État ne saurait être improvisée, émotionnelle ou approximative », a-t-il rappelé. Selon lui, toute communication officielle engage la sécurité, la cohésion sociale et les relations diplomatiques du pays.

Le chef de l’État a dénoncé des propos méprisants et stigmatisants. Il a également validé les sanctions prises. Pour la présidence, ces dérapages nuisent à l’image de la RDC dans un contexte déjà fragile.

Mak Hazukay Mongba, un profil à la fois militaire et médiatique

Pour tourner la page, l’état-major a misé sur un profil expérimenté. Mak Hazukay Mongba cumule expertise militaire et maîtrise de la communication.

Diplômé de l’IFASIC en 2008, il a d’abord exercé comme journaliste reporter. Il a ensuite poursuivi une carrière militaire entamée dès 1988. Avant sa nomination, il occupait le poste de commandant adjoint du SCIFA.

Depuis mai 2024, il dirigeait la communication du secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord et Front Nord. Il travaillait alors en première ligne contre les ADF et le M23 à Beni et Lubero. Par ailleurs, il a aussi coordonné la communication des opérations conjointes FARDC-UPDF.

Une mission sensible dans un contexte de guerre informationnelle

Désormais, sa mission s’annonce délicate. Il devra rétablir une parole militaire mesurée. Il devra aussi contrer la désinformation. Enfin, il lui faudra préserver la cohésion nationale dans un climat de guerre.

À travers cette nomination, l’armée envoie un signal clair. L’État entend reprendre le contrôle de son récit stratégique. Il veut éviter les dérapages. Et surtout, il veut restaurer la crédibilité de sa communication, mise à mal par l’émotion et l’improvisation.