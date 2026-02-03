Tshisekedi et Fayulu à Washington pour le National Prayer Breakfast 2026

Politique



Publié par Cyntiche PANDI
le: 3 février 2026
Jeune Afrique
© Jeune Afrique

Cette semaine, la capitale américaine accueille deux figures politiques congolaises majeures. Le président Félix Tshisekedi et l’opposant Martin Fayulu participent au National Prayer Breakfast 2026. Ce traditionnel « petit-déjeuner de prière » mêle foi, politique et affaires.

Martin Fayulu est arrivé à Washington lundi 2 février. Il prend part à l’événement prévu jeudi 5 février. De son côté, Félix Tshisekedi devrait le rejoindre pour cette 74e édition. Chaque premier jeudi de février, cette rencontre rassemble des personnalités chrétiennes, des élus et des entrepreneurs. Tous partagent des temps de prière et des échanges informels.

Des responsables religieux congolais aussi présents

Plusieurs figures religieuses composent également la délégation congolaise. Parmi elles figurent le pasteur Éric Senga, secrétaire général de l’ECC, ainsi que Mgr Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO. Ainsi, leur participation montre l’intérêt des communautés chrétiennes pour ce rendez-vous.

Un événement à portée historique

Créé en 1953, le National Prayer Breakfast réunit chaque année des décideurs autour de la foi. Le réseau chrétien The Fellowship coordonne l’organisation. Par ailleurs, des parlementaires américains soutiennent l’événement. Depuis Eisenhower, tous les présidents américains ont participé à cette rencontre. Cette année, les sénateurs Kirsten Gillibrand et Roger Marshall assurent la coprésidence honorifique.

Officiellement, les organisateurs veulent encourager la prière collective, le dialogue et la réconciliation. Dans ce contexte, la présence de Tshisekedi et Fayulu attire l’attention. Leur déplacement pourrait donc favoriser des échanges informels en marge des cérémonies.

