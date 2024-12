Thérèse Kayikwamba Wagner présente un bilan prometteur et une vision ambitieuse pour la diplomatie Congolaise

Le lundi 2 décembre, la ministre d’État en charge des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a dressé un bilan marquant de ses six mois à la tête du ministère. Devant le personnel de son administration, elle a mis en avant des avancées administratives majeures et une diplomatie proactive, tout en dévoilant des perspectives ambitieuses pour 2025.

Réalisations administratives

Sous sa direction, plusieurs réformes clés ont été engagées :

Mensualisation des paiements des diplomates, remplaçant un système trimestriel peu adapté ;

des diplomates, remplaçant un système trimestriel peu adapté ; Lancement imminent d’un passeport biométrique avec des mesures renforcées contre la fraude ;

avec des mesures renforcées contre la fraude ; Construction prévue d’un nouveau bâtiment administratif moderne pour le ministère ;

moderne pour le ministère ; Formation et intégration de nouveaux diplomates, accompagnée d’un plan pour une retraite digne des cadres ;

Adoption d’un nouveau statut des diplomates , reflétant une modernisation de la profession ;

, reflétant une modernisation de la profession ; Instaurations de deux audiences mensuelles accessibles à tous les agents.

Une diplomatie proactive sur la scène internationale

La RDC s’est distinguée par des succès diplomatiques notables, notamment :

Son élection au Conseil des droits de l’homme de l’ONU et sa présidence au Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine en novembre 2024 ;

et sa présidence au en novembre 2024 ; L’annonce de la candidature de la RDC pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2026-2027 ;

pour le mandat 2026-2027 ; L’engagement résolu dans le cadre du Processus de Luanda, en faveur de la souveraineté et de la paix durable dans la région des Grands Lacs.

Perspectives ambitieuses pour 2025

Thérèse Kayikwamba Wagner a également présenté des projets stratégiques pour l’année à venir :

La transformation de l’ Académie Diplomatique en Institut Panafricain des Relations Internationales pour le Développement (IPRID) , avec le soutien du PNUD et de l’IRIC ;

en , avec le soutien du PNUD et de l’IRIC ; L’acquisition de nouvelles chancelleries et résidences diplomatiques à l’étranger ;

à l’étranger ; La 13ᵉ Conférence diplomatique, prévue en 2025, qui dotera la RDC d’une politique étrangère globale et d’une vision stratégique à long terme.

Ce bilan témoigne d’une volonté affirmée de moderniser la diplomatie congolaise et de renforcer la présence du pays sur la scène internationale. Avec ces initiatives, Thérèse Kayikwamba Wagner confirme son engagement à redynamiser le rôle de la RDC dans les affaires internationales tout en consolidant les bases administratives de son ministère.