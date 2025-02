Tensions en RDC : l’UE suspend ses consultations avec le Rwanda

L’ Union européenne a annoncé ce lundi 24 février 2025 la suspension de ses consultations en matière de défense avec le Rwanda , en raison de l’ aggravation de la crise sécuritaire en RDC . L’organisation européenne réexamine également le mémorandum d’entente sur les premières matières stratégiques signé avec Kigali .

La décision a été prise lors du Conseil des affaires étrangères de l’UE , à Bruxelles . Kaja Kallas , vice-présidente de la Commission européenne , a justifié cette position en affirmant :

« La situation est très grave et nous sommes au bord d’un conflit régional. L’intégrité territoriale n’est pas négociable, que ce soit en RDC ou ailleurs ».

Vers des sanctions contre le Rwanda ?

L’UE est également menacée d’appliquer des sanctions en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain. Elle a exhorté le Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais , une exigence qui s’inscrit dans la résolution adoptée le 13 février dernier par le Parlement européen .

Cette décision marque un tournant diplomatique majeur dans les relations entre Bruxelles et Kigali et pourrait entraîner un réajustement des accords économiques et sécuritaires en Afrique centrale.