Rencontre diplomatique entre le Kenya et la RDC

Musalia W. Mudavadi, Premier secrétaire du Cabinet et Secrétaire du Cabinet chargé des Affaires étrangères et de la diaspora de la République du Kenya, a été reçu en audience par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Vice-Premier Ministre Christophe Lutundula Apala Pen’Apala. En tant que porteur d’un message spécial du Président kényan, Mudavadi a souligné l’engagement du Kenya en faveur de la paix et de la sécurité dans l’est de la RDC et dans la région des Grands Lacs.

Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire et humanitaire dans l’est de la RDC. Mudavadi a exprimé la volonté du Kenya de respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, soulignant leur engagement à établir un partenariat solide.

Il a également abordé la question du dialogue et de la médiation, soulignant l’importance de la coopération régionale pour résoudre les conflits. Les deux parties se sont engagées à renforcer leur coopération, notamment dans le domaine sécuritaire, et à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

La visite de Mudavadi marque un pas supplémentaire dans le renforcement des liens entre la RDC et le Kenya, et témoigne de l’engagement des deux pays à travailler ensemble pour relever les défis communs et promouvoir le développement régional.