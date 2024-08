Réception de 17 Nouvelles Écoles Préfabriquées Modernes

Dans le cadre de la Phase 2 du projet de construction de 300 écoles préfabriquées, initié par le Chef de l’État, le Ministre d’État en charge des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, a procédé à la réception provisoire de 17 nouveaux bâtiments modernes et entièrement équipés. La cérémonie a eu lieu le jeudi 29 août 2024 à Kinshasa, plus précisément à l’École Primaire Ngwanza et à l’Institut du Mont-Amba, en présence de la Ministre d’État en charge de l’Éducation Nationale.

Ce projet ambitieux vise à doter le pays de structures éducatives modernes et accessibles, répondant aux besoins croissants en matière d’éducation. Sur les 300 écoles prévues, une centaine sera implantée à Kinshasa. À ce jour, l’entreprise Zeidcor SA, en charge de la réalisation de ces infrastructures, a déjà construit 34 écoles. D’autres établissements sont en cours de construction, financés par le trésor public.

Ce programme témoigne de la volonté des autorités de renforcer le système éducatif congolais et de garantir un accès à l’éducation dans des conditions optimales pour les élèves.