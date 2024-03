RDC : le gouvernement entend lancer le recensement général de la population

C’est le deuxième recensement de la population que connaitra la République démocratique du Congo après celui de 1984.

La RDC a tenu son 130e conseil des ministres du 22 mars 2024. Pendant la rencontre, le président Félix Tshisekedi a évoqué son ambition de lancer le recensement général de la population et de l’habitat. Il a révélé l’urgence et la nécessité d’en organiser un deuxième afin d’offrir au pays une base des données démographiques solide et fiable.

« À l’issue du recensement de la population et de l’habitat, notre pays sera en mesure de mettre en place des politiques socio-économiques et démographiques nécessaires à la conduite des affaires nationales à moyen et long terme, visant une répartition équitable de la richesse, des services publics et des postes représentatifs dans tout le pays », a indiqué le chef de l’Etat

Le recensement général de la population et de l’habitat permettra non seulement de disposer d’un fichier général, mais aussi facilitera l’obtention des données nécessaires à l’orientation des politiques publiques. Les dispositions sont en train d’être prise pour le début cette année de l’opération.