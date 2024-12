RDC-Congo : Félix Tshisekedi et Denis Sassou-N’guesso discutent des enjeux économiques et sécuritaires

Les Présidents de la République démocratique du Congo (RDC) et du Congo-Brazzaville, Félix Tshisekedi et Denis Sassou-N’guesso, se sont rencontrés samedi 21 Décembre à Brazzaville pour un tête-à-tête portant sur des sujets d’intérêt commun. Les discussions ont principalement porté sur l’économie, le climat et la sécurité dans la sous-région, en particulier la situation à l’Est de la RDC.

Appui au Processus de Luanda

Concernant l’instabilité sécuritaire dans la région, Denis Sassou-N’guesso a salué les efforts de médiation de son homologue angolais, Joâo Lourenço, dans le cadre du Processus de Luanda. Ce dernier vise à trouver une solution durable à la crise sécuritaire dans l’Est de la RDC.

Le projet pont-route-rail sur le fleuve Congo

Félix Tshisekedi a souligné l’avancement des études de faisabilité pour le projet de pont-route-rail reliant les deux rives du fleuve Congo.

« C’est un projet qui est très important, à la fois pour les relations entre les deux pays, mais également pour l’intégration régionale et africaine », a-t-il affirmé.

Repenser le calcul du PIB en Afrique

Pour sa part, Denis Sassou-N’guesso a plaidé pour une meilleure prise en compte des richesses naturelles dans le calcul des Produits intérieurs bruts (PIB) des pays africains.