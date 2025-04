RDC–Chine : Une Alliance stratégique renforcée et un soutien affirmé à la Souveraineté Congolaise

Kinshasa accueille une nouvelle ère diplomatique sino-congolaise. Le lundi 28 avril 2025, l’ambassadeur de Chine en République Démocratique du Congo, Zhao Bin, a inauguré le nouveau siège de son ambassade à Kinshasa. Ce moment symbolique a également été l’occasion d’un point de presse axé sur les liens solides entre les deux pays.

Des échanges économiques en forte croissance :

Zhao Bin a souligné que la Chine a importé en 2024 pour plus de 21 milliards de dollars de produits congolais, contre 4 milliards de dollars d’exportations vers la RDC, démontrant ainsi une balance commerciale largement favorable au Congo.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un soutien sans faille à la souveraineté congolaise :

Le diplomate a rappelé l’attachement de la Chine aux principes de souveraineté et d’intégrité territoriale, affirmant que « la Chine soutient indéfectiblement la RDC dans ses efforts de préservation de son intégrité ». Il a notamment mentionné la Résolution 2773, adoptée à l’unanimité au Conseil de sécurité sous présidence chinoise en février 2025, comme preuve concrète de cet appui.

Face aux conflits dans l’Est : une action concrète et responsable :

Face à la guerre qui sévit à l’Est du pays, la Chine a été le premier pays à interdire les activités économiques de ses ressortissants dans les zones de conflit. Elle a également fourni plusieurs aides humanitaires : denrées alimentaires, tentes, matériel médical, et un soutien financier direct d’un million de dollars US.

Un engagement qui se poursuit :

Zhao Bin a réaffirmé la volonté de Pékin de continuer à accompagner la RDC, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre humanitaire. Cette posture reflète une relation stratégique de long terme, ancrée dans le respect mutuel, la solidarité, et une vision partagée du développement africain.