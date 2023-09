RCA : le ministre de la Défense et l’ambassadeur de France discutent de la coopération militaire

Les deux hommes ont eu une rencontre d’échanges dans la journée du 23 août 2023 à Bangui, en présence de leurs collaborateurs respectifs.

La rencontre entre le ministre de la Défense nationale et de la Reconstruction de l’armée, Rameaux-Claude Bireau et le nouvel ambassadeur de France, Bruno Foucher s’inscrit dans le cadre d’une visite de courtoisie et d’amitié. Ils se sont entretenus sur le soutien à la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de la développer.

Selon R.C BIREAU la coopération en matière de défense est un pilier important des relations bilatérales, mettant en exergue le vœu d’une mutualité pour raffiner cette collaboration qui a pris du plomb dans l’aile.

De son coté, Bruno Foucher a assuré qu’il ferait de son mieux pour apporter une contribution positive à la promotion de cette relation bilatérale, en matière de défense en particulier. Il a également fait part de la disponibilité de l’administration française à poursuivre le soutien qu’elle avait apporté en matière de la reconstruction de l’Armée, dans son concept de l’armée de garnison voulue par le chef suprême, en matière de sécurité frontalière eu égard des recrudescences de crise au Soudan, Tchad, Niger ; puis en matière de formation, d’entrainement et d’aide technique en vue d’améliorer la promptitude opérationnelle de l’armée.

« Il sied de noter que l’ambassadeur a déclaré qu’il ne s’opposerait nullement sur les choix et les actions du gouvernement », souligne le service de presse du ministère.